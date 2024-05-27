Нижегородцы пожаловались на огромные пробки на Стригинском мосту

Нижегородцы пожаловались на огромные пробки на Южном обходе. Об этом очевидцы сообщил в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».
Согласно информации, заторы образовались на Стригинском мосту и на подъездах к нему. Теперь автомобилисты вынуждены терять много времени, чтобы преодолеть небольшой участок дороги. Это связано с ремонт переправы.
Напомним, ремонт моста начался в марте прошлого года. Для обновления дорожного полотна движение было ограничено и сужено до одной полосы в каждую сторону. Завершить работы должны до конца 2024 года.