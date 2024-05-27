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В Екатеринбурге построят дом для участников СВО и ветеранов боевых действий

В Екатеринбурге планируют построить жилой многоквартирный дом для сотрудников Росгвардии, которые участвовали в специальной военной операции и других сотрудников, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

Как указано в Едином государственном реестре заключений, было выдано положительное заключение госэкспертизы на строительство жилого дома на ул. Крауля, 190. Дом рассчитан на 143 квартиры, которые будут предоставляться, как служебное жилье.

В реестре указано, что застройщиком выступает «8 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ (войсковая часть 6902)». Экспертизу проходила проектная документация и результаты инженерных изысканий. «Планируется возведение многоквартирного жилого дома для участников СВО, ветеранов боевых действий, службы, а также семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии», — прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе.

Строительство планируют начать в течение ближайших двух лет. Отметим, что рядом идет строительство нескольких жилых комплексов — территория относится к району «ВИЗ-Правобережный», который ждет масштабное развитие в ближайшие годы.

недвижимость