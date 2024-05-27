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Мощная вспышка высшего балла произошла на Солнце 27 мая

Белорусов предупредили о новой вспышке на Солнце класса X за 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце 27 мая зафиксирована мощная вспышка класса X, о которой ученые предупредили белорусов и других жителей Земли. Подробности сообщило РИА Новости.

Глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев констатировал, что вспышка высшего балла снова случилась на Солнце в понедельник, 27 мая, около 10.05 часов по минскому времени.

Ученые предполагают, что солнечный взрыв произошел в одной из новых областей звезды.

— Ни один из активных центров, находящихся на обращенной к Земле стороне Солнца, не имеет достаточной энергии, вспышка, судя по всему, произошла в одной из новых областей, — пояснил Богачев.

Однако добавил, что произошедшая вспышка уже частично видима из-за края и движется к Земле. А вот вызовет ли новая опасная солнечная активность магнитные бури на нашей планете, пока учеными не выяснено.

космос