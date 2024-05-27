В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов

«Обе замечательно справляются. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама все время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве. Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправданно. Мы стараемся не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. И посетителей тоже призываем беречь покой мам и малышей», — рассказала Коновалова.