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В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов

В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство, родилось 12 котят.

Источник: Новосибирский зоопарк

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство, родилось сразу 12 котят, сообщили в учреждении.

«В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство. У одной пять котят, у другой — семь. Малыши появились на свет в апреле. Сейчас им уже больше месяца, и пришло время первых осторожных прогулок», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Зоолог Юлия Коновалова рассказала, что самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, у второй это случилось впервые.

«Обе замечательно справляются. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама все время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве. Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправданно. Мы стараемся не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. И посетителей тоже призываем беречь покой мам и малышей», — рассказала Коновалова.

Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.

флора и фауна