Курбан-байрам в Казани 2024: программа мероприятий, основные правила, размер нисаба

Курбан-байрам — один из самых значимых религиозных праздников в исламе, который отмечается мусульманами по всему миру. В этом году событие отметят 15 июня. «Комсомолка» делится расписание намазов на Курбан-байрам в Казани 2024, правилами жертвоприношения животных и не только.
Курбан Байрам в Казани 2024: полная программа мероприятий
В этот день во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. Казань — не исключение. Ниже вы можете найти точное время религиозных мероприятий в столице республики:
03:30 — гает-намаз;
03:40 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, дуа.
На праздничный намаз верующим рекомендовано собираться за час до восхода солнца, передает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана. Затем в специально отведенных местах пройдут обряды жертвоприношения, которые продлятся до 18 июня 20.32.
Размер нисаба на Курбан-байрам 2024
По единогласному решению совета казыев и совета улемов ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана в 2024 году был определен в размере 51 тысячи рублей.
Основные правила Курбан-байрама в Казани 2024
— Запрещается торговать мясом жертвенного животного или использовать его в качестве платы. Важно, чтобы польза от курбана была максимальной для общества.
— Если возможно, использовать шкуру и чрево животного, не выбрасывайте их. В противном случае — утилизируйте.
— Использованные кости можно дать собакам. Кровь жертвенного животного, как и после обычного забоя, также нужно утилизировать.
— Если животное беременное, учитывается стадия развития плода. Если плод полностью сформирован и жив, его следует заколоть. В иной ситуации — есть его нельзя, а его забой не даст пользы.
— Шкуру животного можно отдать как милостыню, использовать для хозяйства или обменять на что-то, что будет использоваться в хозяйстве долгое время.
— Размер курбана на одного человека — одна овца или коза. На семерых — верблюд или корова. Курбан не обязателен для бедных и путников.
— Жители городов и больших селений должны забивать животное после праздничного намаза. Жители маленьких селений могут начинать после восхода солнца.
— Хозяин жертвенного животного может есть мясо со своей семьей и делать запасы, кормить других людей или отдавать им часть мяса. Однако для этого необходимо разделить курбан на три части, одна из которых должна быть отдана нуждающимся в качестве милостыни.
— Нельзя использовать тупой нож, точить его на глазах у животного, забивать на виду у других животных, тащить животное к месту заклания силой или волочить и причинять мучения. Нельзя доходить ножом во время реза до позвоночника и тем более отрезать голову, начинать разделывать животное до того, как оно перестало подавать признаки жизни.