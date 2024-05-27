Курбан-байрам в Казани 2024: программа мероприятий, основные правила, размер нисаба

— Нельзя использовать тупой нож, точить его на глазах у животного, забивать на виду у других животных, тащить животное к месту заклания силой или волочить и причинять мучения. Нельзя доходить ножом во время реза до позвоночника и тем более отрезать голову, начинать разделывать животное до того, как оно перестало подавать признаки жизни.