Екатерина Мизулина заинтересовалась срывом ОГЭ в Нижегородской области

Также 27 мая жители Кемерово, Саратова и Хабаровска сообщили о технических проблемах при сдаче ОГЭ по информатике. Выпускники в штатном режиме выполнили задания из первой части на бумажных бланках, но со второй частью на компьютерах возникли сложности.