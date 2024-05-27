Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась срывом ОГЭ в Нижегородской области. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Школьники и родители выпускников 9 классов из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова пожаловались Екатерине Мизулиной на задержку начала ОГЭ по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию.
Нижегородцы сообщили, что выпускники просидели несколько часов без воды и еды в ожидании заданий. Спустя 5 часов некоторых школьников все же посадили писать экзамен.
«Как можно после такого стресса без воды и еды нормально написать экзамен? Многие сильно расстроены. Ужасная ситуация», — прокомментировала глава Лиги безопасного интернета.
Также 27 мая жители Кемерово, Саратова и Хабаровска сообщили о технических проблемах при сдаче ОГЭ по информатике. Выпускники в штатном режиме выполнили задания из первой части на бумажных бланках, но со второй частью на компьютерах возникли сложности.
Напомним, в министерстве образования Нижегородской области пояснили, что сегодня в регионе произошел технический сбой в работе программного обеспечения. В итоге время начала экзаменов в пунктах их проведения сместилось. Специалисты сразу же начали устранять проблему.
Выпускникам 9 класса на написание этих экзаменов выделят положенное время. Министерство создало комиссию, которая выяснит причины сбоя. Государственная экзаменационная комиссия будет принимать решения о повторном допуске обучающихся к экзаменам в резервные дни, с учетом сложившейся ситуации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Прокуратура проводит проверку из-за задержки начала ОГЭ в Нижегородской области.