День города в Новосибирске 2024: когда пройдет, праздничная программа, список мероприятий

В 2024 году исполняется 131 год со дня основания Новосибирска. В городской администрации уже готовятся отметить это событие. Юбилейные торжества были в прошлом году, так что в этот раз программа обещает быть более скромной. Но в этот раз в последние июньские выходные совместят два праздника. Часть мероприятий проведут 29 июня, но основным днем гуляний по-прежнему будет воскресенье. Рассказываем, как пройдет День города в Новосибирске в 2024.
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА В НОВОСИБИРСКЕ 2024.
Фестиваль на «Арене».
Когда: 29 и 30 июня с 12.00 до 22.00.
Где: Парк «Арена» (ул. Немировича-Данченко, 162Б).
О чем: В этом году с Дем города совпадает День молодежи, поэтому во всех парках будут устроены локации, посвященные молодежи и одновременно — очередной годовщине Новосибирска. Более полная программа будет представлена позже.
День города в парках.
Когда: 30 июня.
Где:
— Парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53).
— Парк «Заельцовский» (ул. Парковая, 88).
— Парк имени С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а).
— Парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15).
— Парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49).
— Парк «Центральный» (ул. Мичурина, 8).
— Парк «Михайловская набережная» (ул. Большевистская).
— Парк «Затулинский» (ул. Зорге, 47).
— Парк «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а).
— Парк «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39).
О чем: Праздничная программа, посвященная 131-летию Новосибирска. Будут концерты, ярмарки, арт-площадки и мастер-классы.
Концерты и экскурсии.
Пешеходная экскурсия «История улиц Первомайки».
Когда: 29 июня в 12.00.
Где: Музей Первомайского района (ул. Первомайская, 148).
О чем: Вам расскажут историю улиц Первомайского района: об их переименованиях, о начале возведения первого здания из камня, историю парка культуры и отдыха. Прогулка состоится при любой погоде и будет длиться около 1,5 часа.
Цена билетов: для взрослых — 200 ₽; для детей и льготников — 150 ₽
Концерт «Я не забуду это лето».
Когда: 30 июня в 18.00.
Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32).
О чем: Ежегодная концертная программа в Тихом дворике, за зданием камерного зала, — повод провести вечер на открытом воздухе. ВИА «Белые росы» исполнит песни, наполненные теплом и безмятежной атмосферой лета: «Летние каникулы», «Восходило красно солнышко», «Прекрасное воскресенье», «Как прекрасен этот мир», «От сердца к сердцу» и др.
Цена билетов: 600 ₽