День города в Новосибирске 2024: когда пройдет, праздничная программа, список мероприятий

В 2024 году исполняется 131 год со дня основания Новосибирска. В городской администрации уже готовятся отметить это событие. Юбилейные торжества были в прошлом году, так что в этот раз программа обещает быть более скромной. Но в этот раз в последние июньские выходные совместят два праздника. Часть мероприятий проведут 29 июня, но основным днем гуляний по-прежнему будет воскресенье. Рассказываем, как пройдет День города в Новосибирске в 2024.