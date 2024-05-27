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Житель ЖК «Челюскинцев 101» в Воронеже заразился корью

Всех жителей многоэтажки призывают привиться.

Источник: РИА "Новости"

Заразную инфекцию обнаружили у жильца ЖК «Челюскинцев 101» в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. У жителя многоэтажки диагностировали корь. О состоянии заболевшего информации нет. Местная поликлиника рекомендовала всем жителям дома проверить иммунитет в лечебном учреждении, и при необходимости привиться.

Отметим, что в ряде региональных пабликов появилась информация, что в доме ввели карантин. Но эта информация не соответствует действительности.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 12 курсантов Воронежского института МВД попали в больницу с кишечной инфекцией.

медицина