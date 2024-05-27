Житель ЖК «Челюскинцев 101» в Воронеже заразился корью

Заразную инфекцию обнаружили у жильца ЖК «Челюскинцев 101» в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. У жителя многоэтажки диагностировали корь. О состоянии заболевшего информации нет. Местная поликлиника рекомендовала всем жителям дома проверить иммунитет в лечебном учреждении, и при необходимости привиться.