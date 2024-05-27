В Воронеже подготовили более 80 мероприятий ко Дню защиты детей

В Воронеже в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, подготовили 81 различное мероприятие. Подробный план опубликовали на сайте городской администрации. В четверг, 30 мая, в городском парке «Орленок» пройдет II Международный анимационный фестиваль «МультПрактика». В пятницу, 31 мая, в 12:00 в Городском дворце культуры на улице 9 Января, 108, состоится инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «В кругу друзей». А в воскресенье, 2 июня, всех желающих будут ждать в городском парке «Дельфин» на фестивале «Мы — семья».
В районах города в период с 27 мая по 9 июня пройдут концертно-развлекательные, спортивно-игровые, праздничные и патриотические программы, флешмобы, книжные выставки, конкурсы рисунков и мастер-классы. В городских учреждениях культуры, музеях и библиотеках также состоятся праздничные и игровые программы, мастер-классы и конкурсы рисунков, пройдут выставки и утренники.
Ознакомиться с полным списком мероприятий можно в документе по ссылке.
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Ранее РИА «Воронеж» публиковало подробную программу мероприятий фестиваля «МультПрактика». Открытие форума состоится 30 мая в 16:00. Для детей подготовят множество интересных локаций. Фестиваль будет проходить до 2 июня. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Воронежской области. Организатором выступает «Анимационная студия Воронеж».