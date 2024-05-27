В Воронеже подготовили более 80 мероприятий ко Дню защиты детей

В Воронеже в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, подготовили 81 различное мероприятие. Подробный план опубликовали на сайте городской администрации. В четверг, 30 мая, в городском парке «Орленок» пройдет II Международный анимационный фестиваль «МультПрактика». В пятницу, 31 мая, в 12:00 в Городском дворце культуры на улице 9 Января, 108, состоится инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «В кругу друзей». А в воскресенье, 2 июня, всех желающих будут ждать в городском парке «Дельфин» на фестивале «Мы — семья».