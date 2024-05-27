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Скоропостижно скончалась 32-летняя сотрудница Воронежского заповедника

Кристина Дикарева трудилась в лесном отделе.

Источник: пресс-службы Воронежского заповедника

Скоропостижно скончалась сотрудница лесного отдела Воронежского государственного заповедника имени Пескова Кристина Дикарева. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Кристина Дикарева окончила Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова, и с 2021 года работала в заповеднике.

— Она занимала должность инженера по лесопользованию, а, по сути, была правой рукой начальника лесного отдела, советчицей и помощницей, — отметили в заповеднике.

По словам коллег Кристины Дикаревой, ни одно лесопатологическое обследование не обходилось без ее участия.

— Мы все очень скорбим по сотруднику, который так рано и трагично от нас ушел.