Скоропостижно скончалась 32-летняя сотрудница Воронежского заповедника

Скоропостижно скончалась сотрудница лесного отдела Воронежского государственного заповедника имени Пескова Кристина Дикарева. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Кристина Дикарева окончила Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова, и с 2021 года работала в заповеднике.
— Она занимала должность инженера по лесопользованию, а, по сути, была правой рукой начальника лесного отдела, советчицей и помощницей, — отметили в заповеднике.
По словам коллег Кристины Дикаревой, ни одно лесопатологическое обследование не обходилось без ее участия.
— Мы все очень скорбим по сотруднику, который так рано и трагично от нас ушел.