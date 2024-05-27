Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Би-2 отменила концерт в Казахстане

Группа не выступит на Family rock fest в конце августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа Би-2 отменила свое выступление на фестивале Family rock fest в Алматы. Об этом говорится в заявлении музыкального коллектива, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на Family rock fest в Казахстане в конце августа. Благодарим организаторов за все приложенные усилия. Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность», — говорится в сообщении.