Би-2 отменила концерт в Казахстане

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа Би-2 отменила свое выступление на фестивале Family rock fest в Алматы. Об этом говорится в заявлении музыкального коллектива, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
«Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на Family rock fest в Казахстане в конце августа. Благодарим организаторов за все приложенные усилия. Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность», — говорится в сообщении.