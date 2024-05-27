Би-2 отменила концерт в Казахстане

«Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на Family rock fest в Казахстане в конце августа. Благодарим организаторов за все приложенные усилия. Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность», — говорится в сообщении.