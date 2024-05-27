В Омск прибудет Казанская икона Пресвятой Богородицы

«Казанская икона Божией Матери — икона Русских Побед. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского, и в 1611 году была принесена к стенам оккупированной польско-литовскими интервентами Москвы. После трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков. В Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну 1941−1945 годов через Казанскую икону были явлены многие случаи чудотворного заступничества Божией Матери», — сообщается на сайте омской епархии.