В Омск прибудет Казанская икона Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 2 июня, в Омск привезут Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Встреча состоится в 8:00. Святыня пробудет в Омске два дня — 2 и 3 июня, сообщили в Омской епархии. Доставят её в город в рамках крестного хода «Всероссийский молебен о Победе», который стартовал в Москве 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца.
Находиться святыня XVI века будет в Свято-Успенском кафедральном соборе (улица Тарская, 7). Доступ к иконе будет открыт 2 июня с 11:00 до 21:00 и 3 июня с 7:00 до 16:00. Омичи могут приложиться к святыне, побывать на богослужении.
«Казанская икона Божией Матери — икона Русских Побед. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского, и в 1611 году была принесена к стенам оккупированной польско-литовскими интервентами Москвы. После трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков. В Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну 1941−1945 годов через Казанскую икону были явлены многие случаи чудотворного заступничества Божией Матери», — сообщается на сайте омской епархии.