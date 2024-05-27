Жителей Краснодара напугал громкий хлопок, похожий на взрыв

Сильнее всего звук был слышен в микрорайоне Гидростроителей и Комсомольском микрорайоне. По словам очевидцев, мощный «взрыв» был настолько сильным, что в помещениях дрожали окна.



Официальных данных об источнике громкого звука пока нет. Подобные хлопки жители города слышат регулярно, и предположительно, они вызваны переходом самолета на сверхзвук.