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Жителей Краснодара напугал громкий хлопок, похожий на взрыв

27 мая жители Краснодара услышали громкий звук, напоминающий взрыв. Об этом многие сообщили в социальных сетях, отмечая, что после хлопка слышался гул.

Источник: Новая Кубань

Сильнее всего звук был слышен в микрорайоне Гидростроителей и Комсомольском микрорайоне. По словам очевидцев, мощный «взрыв» был настолько сильным, что в помещениях дрожали окна.

Официальных данных об источнике громкого звука пока нет. Подобные хлопки жители города слышат регулярно, и предположительно, они вызваны переходом самолета на сверхзвук.