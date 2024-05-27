Сильнее всего звук был слышен в микрорайоне Гидростроителей и Комсомольском микрорайоне. По словам очевидцев, мощный «взрыв» был настолько сильным, что в помещениях дрожали окна.
Официальных данных об источнике громкого звука пока нет. Подобные хлопки жители города слышат регулярно, и предположительно, они вызваны переходом самолета на сверхзвук.
Жителей Краснодара напугал громкий хлопок, похожий на взрыв
27 мая жители Краснодара услышали громкий звук, напоминающий взрыв. Об этом многие сообщили в социальных сетях, отмечая, что после хлопка слышался гул.
Сильнее всего звук был слышен в микрорайоне Гидростроителей и Комсомольском микрорайоне. По словам очевидцев, мощный «взрыв» был настолько сильным, что в помещениях дрожали окна.