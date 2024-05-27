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Прямые авиарейсы запустили из Петербурга в Тегеран

Улететь из Пулково в столицу Ирана можно по четвергам.

Источник: Комсомольская правда

Между Петербургом и Тегераном запустили прямые авиарейсы. Самолеты между двумя городами начали летать с 23 мая. Рейсы осуществляются по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines.

Согласно летному расписанию, самолеты из Северной столицы отправляются в 08:35 и прилетают в Тегеран в 13:40. А в обратном направлении вылет назначен в 14:40, а приземляться воздушное судно будет в 19:05. Время для каждого аэропорта указано местное. В первом случае время в пути составит четыре часа 35 минут, во втором — четыре часа 55 минут.

— Рейсы выполняются на комфортабельных ВС Boeing 737−800 и Airbus A321neo, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что с 16 июня прямые рейсы запустят между Петербургом и Владивостоком. Самолеты будут летать трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.