Прямые авиарейсы запустили из Петербурга в Тегеран

Согласно летному расписанию, самолеты из Северной столицы отправляются в 08:35 и прилетают в Тегеран в 13:40. А в обратном направлении вылет назначен в 14:40, а приземляться воздушное судно будет в 19:05. Время для каждого аэропорта указано местное. В первом случае время в пути составит четыре часа 35 минут, во втором — четыре часа 55 минут.