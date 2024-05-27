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Главные новости к вечеру 27 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Лавров объяснил идею исключить талибов из списка террористов
Талибы являются реальной властью в стране и потому идея исключить их из списка террористических организаций отражает осознание текущего положение дел.

СМИ: полковник охраны Зеленского предлагал сложить оружие в СВО
Как указали обозреватели, в первые дни продвижения российских сил он собрал своих коллег и предложил им сдаться, но многие сочли слова полковника эмоциональной реакцией на начало боевых действий.

Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда
Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест.

Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков
Сроки действия режима пока не определены.

Что известно о масштабном сбое в работе СДЭК
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