Главные новости к вечеру 27 мая

Лавров объяснил идею исключить талибов из списка террористов

Талибы являются реальной властью в стране и потому идея исключить их из списка террористических организаций отражает осознание текущего положение дел.



СМИ: полковник охраны Зеленского предлагал сложить оружие в СВО

Как указали обозреватели, в первые дни продвижения российских сил он собрал своих коллег и предложил им сдаться, но многие сочли слова полковника эмоциональной реакцией на начало боевых действий.



Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда

Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест.



Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Сроки действия режима пока не определены.



Что известно о масштабном сбое в работе СДЭК

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