Лавров объяснил идею исключить талибов из списка террористов
Талибы являются реальной властью в стране и потому идея исключить их из списка террористических организаций отражает осознание текущего положение дел.
СМИ: полковник охраны Зеленского предлагал сложить оружие в СВО
Как указали обозреватели, в первые дни продвижения российских сил он собрал своих коллег и предложил им сдаться, но многие сочли слова полковника эмоциональной реакцией на начало боевых действий.
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда
Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест.
Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков
Сроки действия режима пока не определены.
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Главные новости к вечеру 27 мая
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Лавров объяснил идею исключить талибов из списка террористов