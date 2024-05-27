Новый рынок «Казачий» открыли в Ростовской области

В Аксае открыли универсальный оптово-розничный рынок «Казачий». Информация об этом была опубликована на сайте правительства Ростовской области.
По данным властей, инвестор вложил в новый объект 520 млн рублей, часть из этих средств были кредитными. Разрешение на организацию рынка выдано до 30 августа 2028 года.
Сейчас задействовано 110 тысяч кв. метров, на этой территории находятся прилавки, парковка и административные здания. Занято 13 строений по 720 кв. метров, используется 13 магазинов. Кроме того, на площади в 9,3 тысячи кв. метров организовали 35 торговых мест.
Продаются отделочные материалы, садовая техника, рыболовные и охотничьи принадлежности, детские игрушки. Также имеются шесть точек общепита, места общего пользования, заключены договоры на коммунальные услуги и охрану.
В будущем к рынку собираются присоединить еще 19 тысяч кв. метров площадей на 270 торговых мест. «Казачий» может стать новой точкой для проведения универсальных ярмарок выходного дня.
— Сегодня в регионе функционирует 41 рынок, используется больше 15 тысяч торговых мест. Этот формат востребован наряду с онлайн-торговлей, ТЦ, сетевыми магазинами, малыми форматами торговли и ярмарками, — прокомментировал заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Виктор Сахранов.