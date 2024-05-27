Новый рынок «Казачий» открыли в Ростовской области

Сейчас задействовано 110 тысяч кв. метров, на этой территории находятся прилавки, парковка и административные здания. Занято 13 строений по 720 кв. метров, используется 13 магазинов. Кроме того, на площади в 9,3 тысячи кв. метров организовали 35 торговых мест.