Беларусь накроет пыль из прикаспийских степей — когда и опасно ли это?

В Telegram-канале nadvorie сообщается, что данное явление белорусы смогут увидеть уже к вечеру вторника, 28 мая.
«Наиболее высокие концентрации пустынной пыли будут наблюдаться в южных и юго-западных районах РБ на высотах 500−1500 м ночью с 28 на 29 мая», — говорится в публикации канала.
Метеорологи также уточнили, что «ни на что пыль не повлияет».
Относительно того, как пыль повлияет на самочувствие белорусов, информации не дается. Что касается погоды на вторник, то завтра по Беларуси пройдут дожди и ожидаются грозы. Воздух прогреется до 30 градусов.
Ранее в Беларуси уже наблюдалось «пришествие» пыли, только она была из Сахары. Такое явление наблюдалось в нашей стране в апреле этого года. Тогда специалисты отмечали, что Беларусь оказалась на граничной зоне шлейфа пыли и его влияние не было столь существенным, как в других странах Европы.