Беларусь накроет пыль из прикаспийских степей — когда и опасно ли это?

Ранее в Беларуси уже наблюдалось «пришествие» пыли, только она была из Сахары. Такое явление наблюдалось в нашей стране в апреле этого года. Тогда специалисты отмечали, что Беларусь оказалась на граничной зоне шлейфа пыли и его влияние не было столь существенным, как в других странах Европы.