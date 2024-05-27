В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками

По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки — сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации.
В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.
«По Симферополю с четверга будет использоваться планшет ПаркНет (портативный фотофиксатор — ред.). То есть человек будет, оператор, пешком проходить», — сказал Леонтьев.
Работать операторы будут открыто, так же как осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Крыма.