В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе с четверга, 30 мая, ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.