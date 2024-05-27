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В Симферополе с 30 мая ужесточат контроль за парковками

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе с четверга, 30 мая, ужесточат контроль за использованием автомобилистами парковочных мест. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Источник: РИА "Новости"

По словам Леонтьева, стационарные комплексы не фиксируют нарушений парковки и остановки — сделать это помогают парконы. Такие приборы устанавливаются в патрульных машинах ГИБДД для осуществления автоматической видеофиксации.

В ближайшие дни, в преддверии летнего сезона, контроль в столице Крыма ужесточится благодаря введению пеших патрулей.

«По Симферополю с четверга будет использоваться планшет ПаркНет (портативный фотофиксатор — ред.). То есть человек будет, оператор, пешком проходить», — сказал Леонтьев.

Работать операторы будут открыто, так же как осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Крыма.

ГИБДД