Волгоград 30 мая накроет пыльная буря, которая придет из Калмыкии

Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в юго-восточных районах Калмыкии в минувшие сутки была зафиксирована пыльная буря, которая ухудшила видимость до 2 км при скорости ветра до 16 м/с. С 30 мая она начнет движение в сторону Волгограда, где продержится до воскресенья, 2 июня.