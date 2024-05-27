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Волгоград 30 мая накроет пыльная буря, которая придет из Калмыкии

Из-за этого атмосферного явления прогнозируется ухудшение видимости до 2 километров.

Сейчас в Ричмонде: +23° 7 м/с 89% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Волгоградская правда

В четверг, 30 мая, пыльная буря, которая в настоящее время господствует в Калмыкии, доберется до областного центра. В этот день пыльное облако поменяет направление и накроет Волгоград.

Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в юго-восточных районах Калмыкии в минувшие сутки была зафиксирована пыльная буря, которая ухудшила видимость до 2 км при скорости ветра до 16 м/с. С 30 мая она начнет движение в сторону Волгограда, где продержится до воскресенья, 2 июня.