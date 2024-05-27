Результаты первого ЦЭ станут известны не позднее 10 рабочих дней

«В течение 10 рабочих дней будут обнародованы результаты по централизованному экзамену, как мы и обещали. В своем личном кабинете после сканирования всех работ ребята увидят бланки своих ответов, смогут проанализировать, насколько хорошо они выполнили задания, а также сравнить с той оценкой, которую получат уже официально через свое учреждение образования», — сказал Андрей Иванец.