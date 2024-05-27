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Результаты первого ЦЭ станут известны не позднее 10 рабочих дней

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты первого ЦЭ станут известны не позднее 10 рабочих дней. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

«В течение 10 рабочих дней будут обнародованы результаты по централизованному экзамену, как мы и обещали. В своем личном кабинете после сканирования всех работ ребята увидят бланки своих ответов, смогут проанализировать, насколько хорошо они выполнили задания, а также сравнить с той оценкой, которую получат уже официально через свое учреждение образования», — сказал Андрей Иванец.

Сегодня централизованный экзамен сдали 55 516 выпускников 11-х классов, 151 учащийся не явился — это менее 0,3% от общего количества зарегистрированных. Шесть нарушителей были удалены из аудиторий за несоблюдение правил проведения испытаний. Восемь человек по медицинским показаниям не смогли приступить к сдаче ЦЭ.

Второй ЦЭ по русскому или белорусскому языку на выбор учащихся (а также ЦТ по этим предметам) пройдет в Беларуси 30 мая.

образование