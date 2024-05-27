Результаты первого ЦЭ станут известны не позднее 10 рабочих дней

«В течение 10 рабочих дней будут обнародованы результаты по централизованному экзамену, как мы и обещали. В своем личном кабинете после сканирования всех работ ребята увидят бланки своих ответов, смогут проанализировать, насколько хорошо они выполнили задания, а также сравнить с той оценкой, которую получат уже официально через свое учреждение образования», — сказал Андрей Иванец.
Сегодня централизованный экзамен сдали 55 516 выпускников 11-х классов, 151 учащийся не явился — это менее 0,3% от общего количества зарегистрированных. Шесть нарушителей были удалены из аудиторий за несоблюдение правил проведения испытаний. Восемь человек по медицинским показаниям не смогли приступить к сдаче ЦЭ.
Второй ЦЭ по русскому или белорусскому языку на выбор учащихся (а также ЦТ по этим предметам) пройдет в Беларуси 30 мая.