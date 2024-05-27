Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая

В 10:00 в Доме дружбы с участием заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана — заведующего Секретариатом АНК АП РК М. А. Азильханова пройдет расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана «Фундаментальные ценности прогрессивной нации». Место проведения: ул. Б. Момышулы, 24/9.