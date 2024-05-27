В Узбекистане откроют филиалы двух ведущих российских вузов

На встрече делегаций двух стран было отмечено, что накануне визита в Ташкенте прошли крупные конференции ректоров ведущих инженерно-технических вузов, руководителей медицинских учреждений. Достигнуты десятки соглашений о научно-практических обменах, реализации совместных программ и проектов. Открытие двух ведущих российских вузов подчеркивает намерение Узбекистана и России продолжать активное сотрудничество в образовательной сфере.