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В Узбекистане откроют филиалы двух ведущих российских вузов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане откроются филиалы МГТУ имени Н. Э. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров Шавката Мирзиёева с Владимиром Путиным, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На встрече делегаций двух стран было отмечено, что накануне визита в Ташкенте прошли крупные конференции ректоров ведущих инженерно-технических вузов, руководителей медицинских учреждений. Достигнуты десятки соглашений о научно-практических обменах, реализации совместных программ и проектов. Открытие двух ведущих российских вузов подчеркивает намерение Узбекистана и России продолжать активное сотрудничество в образовательной сфере.

Для справки. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации — высшее учебное заведение в Москве, занимающееся подготовкой специалистов для внешнеэкономической деятельности. Основана в 1931 году.

МГТУ имени Н. Э. Баумана является одним из ведущих технических вузов РФ. Университет готовит инженеров с 1830 года.

Ранее о возможном открытии Бауманки в Узбекистане сообщал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

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