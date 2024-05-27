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С централизованного экзамена удалили 6 учащихся

В первый день сдачи централизованного экзамена не смогли пройти испытания еще 8 человек, которые были вынуждены покинуть аудитории по состоянию здоровья.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. На централизованный экзамен в Беларуси зарегистрировались 55 667 учащихся, сообщили в пресс-службе министерства образования.

При этом тройка лидеров среди предметов по количеству сдающих выглядит следующим образом:

  • математика — 35,4%
  • биология — 18,1%
  • обществоведение — 15,5%

В проведении испытаний были задействованы 9 046 учителей, которые работали в 2 746 аудиториях. Для сдачи экзаменов понадобилось подвезти на школьных автобусах 11 432 учащихся, еще 28 791 прибыли на общественном транспорте.

В аудитории для сдачи централизованного тестирования не явился 151 учащийся, или 0,3% от общего числа, прошедших регистрацию. Интересно, что 14 человек не пришли, потому что отправились служить в армию, а еще четверо участвовали в международных соревнованиях.

«В ходе ЦЭ удалены из аудиторий 6 учащихся, из них: за использование мобильного телефона 3 человека, наличие шпаргалки 2 человека, вынос задания из аудитории 1 человек», — отметили в Минобразования.

При этом там обратили внимание, что еще 8 человек не сумели закончить централизованный экзамен по состоянию здоровья.

образование