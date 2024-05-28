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Более 20 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе.

В Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. После выхода из строя 27 трансформаторных подстанций обесточенными оказались более 20 улиц.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “КС-7” и 27 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Екатеринодарская, Ивановская, Ильинская, Кизлярская, Ленская, Надежды, Народная, Ольгинская, Орловская, Семеновская, Средняя, Троицкая, Звездная, Овощная, Пшеничная, Кирпильская, Клеверная, Колосистая, Кубанская, Поливная, Придорожная и другие», — сообщили в ЕДДС краевого центра.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

ЖКХ