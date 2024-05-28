Новосибирцы выступили против заселения мигрантов в общежитие

Жители Новосибирска выступили против заселения иностранных граждан в пятиэтажное общежитие на улице 40 лет Октября.
Владелец переделал здание в хостел. Ранее в общежитии жили русские семьи. Затем собственник решил провести в помещениях ремонт. Новосибирцы подумали, что после работ жильцы вернутся. Но все сложилось иным образом.
К хостелу мигрантов в возрасте от 20 до 50 лет привезли на нескольких автобусов. Как передает издание Infopro54, они будут заниматься строительством в Академгородке.
«Это, скорее всего, таджики и узбеки. Мы сначала подумали, что их выселили с Хилокского жилмассива и отправили к нам. Картина была устрашающая», — рассказала сибирячка Наталья.
После заселения мигранты разбрелись по местным магазинам. По словам жителей, они распивают на улицах алкоголь. Складывается опасная социальная ситуация.
«Потом шатались пьяные по микрорайону и пугали нас, кидались бутылками мимо урны, шумели. Понимаете, они же не ходят по одному. Обычно это сразу толпа или как минимум человек 5−6. Жутко», — указали люди.