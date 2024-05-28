ЕГЭ по русскому языку напишут более 621 тыс. выпускников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ЕГЭ по русскому языку начинается в понедельник, его напишут более 621 тыс. выпускников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«28 мая состоится экзамен по русскому языку, продолжающий экзаменационную кампанию ЕГЭ-2024. Это самый массовый экзамен, на который в основной день зарегистрированы более 621 тысячи человек. Для проведения экзамена будут задействованы 5 727 экзаменационных пунктов, ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы, за рубежом», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали в ведомстве, в связи с ситуацией в приграничных регионах России для экзамена установлен также дополнительный день — 29 мая.
Русский язык — один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку — 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 14 июня.
Основной период ЕГЭ в 2024 году проходит с 23 мая 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тыс. выпускников.