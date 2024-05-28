ЕГЭ по русскому языку напишут более 621 тыс. выпускников

Русский язык — один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.