Что можно и нельзя делать в Пахомов день 28 мая, который называют теплый день

Запрещено разбрасывать вещи, так как это может спровоцировать финансовые трудности. Не следует незамужним девушкам рассказывать о своих планах. Считается, что они могут не реализоваться. Не рекомендуется вытираться чужим полотенцем. Предки верили, что можно забрать себе проблемы другого человека.