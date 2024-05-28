Что можно и нельзя делать в Пахомов день 28 мая, который называют теплый день

Православная церковь 28 мая вспоминает святых Пахомия Великого, а также Пахомия Нерехтского. В народе празднуют Пахомов день, или Пахом-Бокогрей. Существовало и еще одно название — теплый день. Все дело в том, что с 28 мая окончательно устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 28 мая
Запрещено разбрасывать вещи, так как это может спровоцировать финансовые трудности. Не следует незамужним девушкам рассказывать о своих планах. Считается, что они могут не реализоваться. Не рекомендуется вытираться чужим полотенцем. Предки верили, что можно забрать себе проблемы другого человека.
Что можно делать 28 мая
По традиции, 28 мая проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами в доме. Кроме того, было принято досеивать лен, пшеницу. Рыбаки в Пахомов день всегда шли на рыбалку.
Согласно приметам, на пасмурное лето с грозами указывает красный восход. Теплая погода, установившаяся 28 мая, говорит про теплое лето. На жаркое лето указывало большое количество паутины.