Как долго донская столица будет без горячей воды

Жаловаться на внезапные отключения горячей воды ростовчане начали с начала мая. Причём, было абсолютно непонятно, на какой срок они её лишились. Выяснилось, что неудобства приходится терпеть из-за модернизации городских теплосетей.
На какой срок могут отключать эту коммунальную услугу, а также что обновят в коммуникациях, выяснял rostov.aif.ru.
Подарил жене бойлер.
Ростовчанка Виктория Н. живёт в центре. Женщина уверяет, что заранее нигде не могла узнать об отключении горячей воды — в доме не было никаких объявлений, в опубликованных списках адреса её дома тоже не было. Воду приходится греть самим, и неизвестно, как долго это продлится.
«Не все могут поставить себе бойлер: самый дешёвый стоит 10 тысяч рублей, — возмущается женщина. — Пенсионерам так вообще невозможно выделить на это деньги. Семьям с ребёнком сложно приходится: его надо купать, убирать, всегда много воды уходит. Обычный процесс усложняется в разы».
Для ростовчанина Василия М. отключение тоже было неожиданным. Но ещё с лета 2022 года, когда жители нескольких домов, в том числе и его, сидели без горячей воды чуть ли не месяц, он запасся накопительным нагревателем.
«Сделал подарок жене на день рождения, хоть в кастрюле греть воду не надо, — вздыхает он. — Но зато за электричество мотает счётчик».
Успеют ли вовремя?
Вместе с отключением горячей воды начались работы на тепловых сетях. Однако местные жители заметили, что техника, трубы и глубокие ямы снова появились на тех же улицах, что и в прошлом году — на 2-й Краснодарской и в Ашхабадском переулке, например. Тогда в некоторых частях города ямы зарыли в ноябре, хотя изначально обещали всё сделать в августе.
«Мы делаем следующие участки, идём дальше вдоль тех же улиц, — рассказал рабочий Дмитрий. — В прошлом году сроки сдвинулись из-за того, что пришлось делать проколы под пересекаемыми улицами — разрыть их нам не дали».
В администрации Ростова пояснили, что планомерная реконструкция и модернизация коммуникаций, внедрение в работу новых технологий позволят снизить количество повреждений на коммунальных объектах. Всего в городе модернизируют 11 участков магистральных теплосетей. Пять из них — в два этапа. Все работы обещают завершить до октября.
Принять действенные меры для качественной подготовки к отопительному сезону потребовала и прокуратура. В прошлом году надзорный орган выявил «существенные недостатки в работе органов власти региона при подготовке к отопительному периоду», признав Ростов-на-Дону и Новочеркасск не готовыми к отопительному сезону.
«Основные нарушения на протяжении трёх лет: эксплуатация подвальных котельных, дефицит мощности теплового оборудования, невыполнение мероприятий, отмеченных в заключениях экспертиз промышленной безопасности. Одним из оснований для отказа в выдаче паспорта готовности Ростова в 2021—2023 гг. стало несоответствие подключённой нагрузки установленной мощности источников теплоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.
Причину такой ситуации в прокуратуре видят в отсутствии слаженной работы профильных министерств и бездействии местных властей. Получит ли в этом году Ростов паспорт готовности к зиме вовремя? Осенью узнаем.
Комментарий.
Юрист «Ключко, Ландау и партнёры» Анастасия Гончарова:
— Оповещение о работах по планово-профилактическому ремонту и обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и внутридомовых инженерных систем должно быть сделано в письменной форме за 10 дней до отключения услуги. Без уведомления отключать горячее водоснабжение можно только в случае аварии, стихийного бедствия