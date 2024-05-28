Как долго донская столица будет без горячей воды

— Оповещение о работах по планово-профилактическому ремонту и обслуживанию цент­рализованных сетей инженерно-технического обеспечения и внутридомовых инженерных систем должно быть сделано в письменной форме за 10 дней до отключения услуги. Без уведомления отключать горячее водоснабжение можно только в случае аварии, стихийного бедствия и т. д. Допустимый срок приостановления горячего водоснабжения при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа. Если приостановление коммунальной услуги про­изо­шло из-за профилактического ремонта систем, рекомендуемый срок ремонта теплосетей, во время которого отключают горячую воду, 14 дней. Финальное решение по срокам остаётся за органами местного самоуправления. В случае капитального ремонта срок может быть увеличен.