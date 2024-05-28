В Новосибирске опубликовали список худших детских лагерей

Детский оздоровительный лагерь «Завьяловский» в селе Завьялово Искитимского района получил самую низкую оценку — 2,6 звезды. Отзывы на 2ГИС указывают на проблемы с холодными корпусами и ограниченным доступом к розеткам. Один из подростков отметил, что розетки включались только во время сна, а вода была почти всегда холодной.