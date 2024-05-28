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Массовые отключения воды во Владивостоке — адреса и даты

Холодное водоснабжение будет прервано по причине ремонтных работ.

Источник: PrimaMedia.ru

Два дня подряд во Владивостоке будут отключать холодное водоснабжение, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе Примводоканала назвали точные даты, время и адреса, где будет отсутствовать вода.

Так, по данным ведомства, во вторник, 28 мая, с 9 до 18 часов по причине проведения планового ремонта без воды останутся дома по следующим адресам:

Арсеньева, 2а. Набережная, 13.

В этот же день с 9 до 14 часов из-за аварийного ремонта без воды будут дома:

Тухачевского 62, 64, 66, 68, 70, 30, 66Б, 35.

В среду, 29 мая, без воды с 9 до 22 часов по причине проведения аварийного ремонта останутся дома на следующих улицах:

ч/с Неманская, Рионская
Днепровская 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45
Вострецова 45.

Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившимся ситуациям.

ЖКХ