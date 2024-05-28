Массовые отключения воды во Владивостоке — адреса и даты

Два дня подряд во Владивостоке будут отключать холодное водоснабжение, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе Примводоканала назвали точные даты, время и адреса, где будет отсутствовать вода.
Так, по данным ведомства, во вторник, 28 мая, с 9 до 18 часов по причине проведения планового ремонта без воды останутся дома по следующим адресам:
Арсеньева, 2а. Набережная, 13.
В этот же день с 9 до 14 часов из-за аварийного ремонта без воды будут дома:
Тухачевского 62, 64, 66, 68, 70, 30, 66Б, 35.
В среду, 29 мая, без воды с 9 до 22 часов по причине проведения аварийного ремонта останутся дома на следующих улицах:
ч/с Неманская, Рионская
Днепровская 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45
Вострецова 45.
Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившимся ситуациям.