Старинные здания в центре Владивостока ушли с молотка по цене квартир

Это здание примечательно тем, что фигурировало в крупнейшем деле о махинациях с госсобственностью, известном как «дело Мещерякова». Оно было возбуждено в 2007 году и стало одним из самых резонансных раскрытых дел об экономических преступлениях за всю новейшую историю Владивостока и края. В его основу легла беспрецедентная для региона массовая распродажа зданий, сооружений, квартир, помещений в 2006 и 2007 годах. Из госсобственности преступникам удалось вывести 30 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 280 млн рублей. Продавали собственность по дешевке — порядка 10% от рыночной стоимости, в обход закона, с аукционов «для своих». А перепродавали вырученные на торгах объекты уже по рыночным ценам.