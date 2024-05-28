Старинные здания в центре Владивостока ушли с молотка по цене квартир

Три исторических здания в разных районах центра Владивостока, находившихся в госсобственности, ушли с молотка по цене квартир в новостройках. Итоги программы приватизации за 2023 год на этой неделе подведут на заседании Заксобрания Приморья. ИА PrimaMedia ознакомилось со списком реализованного имущества и историей перемещения этих объектов из рук в руки.
Дом из списка «дела Мещерякова» и Пастеровская станция
18 млн рублей. Летом 2023 года прошли торги по зданию общей площадью 478,00 кв. м. по ул. Матросская 1-я, д. 11. Речь идет о заброшенном доме постройки начала XX века в районе остановки «Гайдамак».
Это здание примечательно тем, что фигурировало в крупнейшем деле о махинациях с госсобственностью, известном как «дело Мещерякова». Оно было возбуждено в 2007 году и стало одним из самых резонансных раскрытых дел об экономических преступлениях за всю новейшую историю Владивостока и края. В его основу легла беспрецедентная для региона массовая распродажа зданий, сооружений, квартир, помещений в 2006 и 2007 годах. Из госсобственности преступникам удалось вывести 30 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 280 млн рублей. Продавали собственность по дешевке — порядка 10% от рыночной стоимости, в обход закона, с аукционов «для своих». А перепродавали вырученные на торгах объекты уже по рыночным ценам.
Так, в 2006 году здание старинного дома на ул. Матросская 1-я, 11, продали ООО «СК Альянс» на торгах за 7,86 млн рублей. В 2020 году сделка была признана незаконной. Арбитражный суд постановил истребовать здание в собственность Приморского края. В 2021 году здание вернулось в краевую собственность.
Спустя три года оно вновь прошло процедуру приватизации. Его выставили на аукцион за 36 млн рублей. В ходе торгов цена за дом почти в 500 квадратов снизилась до минимальной, и он ушел за 18 млн рублей (37,7 тысячи рублей за «квадрат»). Примерно столько же сегодня стоят двух-трехкомнатные квартиры на 70−80 кв.м. во владивостокских новостройках комфорт-класса.
К торгам не допустили компанию ООО «Хасан» (основным видом деятельности являются перевозки). Единственным участником и победителем стало ООО «Управляющая компания». Фирма создана в 2017 году, основным видом ее деятельности является производство прочих отделочных и завершающих работ. Гендиректором ООО выступает Дмитрий Тищенко, он также является учредителем и руководителем строительной компании «Митра-Строй».
24,4 млн рублей. Данная фирма, будучи единственным участником аукциона, выиграла торги также по старинному зданию бывшей Пастеровской станции в центре города на Уборевича, 36 общей площадью 568,3 кв. м. Его продали в ноябре прошлого года по стартовой цене — 24,4 млн рублей или 43 тысячи за кв.м.
Дом на Уборевича, 36, был построен в 1897 году главным врачом городской больницы Владивостока доктором Павлом Тенчинским. Известен как Пастеровская станция. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Это означает, что есть ограничения по его реконструкции.
В 2021 году правительство пыталось привлечь предпринимателей на бывшую Пастеровскую станцию по концессионному соглашению под проекты в сфере гостеприимства и туризма, но эти планы не сбылись.
Несостоявшаяся база системы «112» возле Lotte
117 млн рублей. Еще одно историческое здание, реализованное по программе приватизации, — дом из красного кирпича по адресу Краснознаменный переулок, 10. Располагается прямо возле отеля Lotte. Торги прошли в ноябре 2023 года. Это бывший доходный дом начала XX века, он входит в число объектов культурного наследия региона. Помимо самого четырехэтажного здания в аукционный лот вошли также два прилегающих земельных участка.
На этот лот претендовало две компании. Местную компанию «Продукт-трейд», специализирующуюся на торговле продуктами питания, не допустили к торгам.
Победитель — хабаровское подразделение столичной АО «Универсальная лизинговая компания». Компания работает на рынке с 2002 года и специализируется на лизинге дорожно-строительного оборудования и техники. Головной офис располагается в башне «Федерация» Москва-сити. На сайте АО отмечается, что она является лидером дальневосточного лизингового рынка и входит в топ-10 компаний лизингового рынка России.
Историческое здание общей площадью 1466,8 кв. и два прилегающих к нему земельных участка общей площадью 764 кв. м. в самом центре города ушли по начальной цене 117,5 млн рублей.
Если брать среднюю стоимость только по площади здания, без учета земли, то выходит около 80 тысяч рублей за квадрат. Мониторинг объявлений о продаже недвижимости в центре города показал, что за такую стоимость кв.м. можно рассчитывать лишь на аварийный фонд, подлежащий сносу.
В 2013 году бюджет Приморского края потратил на приобретение этого здания 148,8 млн рублей. Департамент ГОЧС купил его по госконтракту у ООО «Хэппи Айленд ДВ» для размещения в нем дежурно-диспетчерской службы 112 (ДДС-112).
Продажа прошла по вполне конкурентной на тот момент цене. Примерно за такую же стоимость — 150 млн рублей или 82,5 тысячи за квадрат (с учетом мансарды площадь составляла 1816,8 кв. м.) — владелец пытался продать его в то же год на рынке (соответствующие объявления сохранились в базе Farpost). В здании был проведен ремонт фасада, установлены пластиковые окна.
В период проведения закупки в УФАС поступала жалоба на ограничение конкуренции, т.к. в техзадании, по мнению заявителя, прописаны условия, которым соответствует лишь одно здание. Например, в закупке прямо было указано, что здание административного назначения не менее 1 466 кв.м., не более 4-х этажей, не менее 1917 года постройки, с исправными коммуникациями и в определенном квадрате центра Владивостока. Но департамент смог доказать, что этим условиям соответствуют не одно, а два здания в указанной черте города. По совпадению, приобретенное департаментом нежилое здание административного характера оказалось по документам площадью ровно 1 466 кв.м.
В действительности, там более 1,8 тысячи кв. метров. Как следует из пояснительной записки к программе приватизации 2023 года, «на момент приобретения наличествовали неузаконенные изменения конфигурации нежилых помещений, в частности, надстройка — 4 этаж-мансарда, площадью 380,0 кв.м.», но ее не закладывали в цену последней продажи.
ДДС-112 там, впрочем, так и не появилась. А в 2020 году возникла идея в этом здании создать гостиницу не меньше «трех звезд». Это был бы первый проект по созданию в крае гостиницы на условиях ГЧП. С просьбой передать в концессию историческое здание в Краснознаменном переулке к правительству края обращалось ООО «ДВ Капитал». В ноябре того же года было принято решение заключении концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации объекта для организации отдыха граждан и туризма. Объем вложений бизнеса оценивался в 165 млн рублей.
«Там появятся конференц-зал, ресторан, 46 комфортабельных номеров. Срок действия концессионного соглашения — 30 лет, именно на этот срок частная компания получает в пользование здание в Краснознамённом переулке. Благодаря реновации мы получим современный и комфортный деловой центр Владивостока», — комментировал директор Инвестагентства Приморья Игорь Трофимов.
Спустя два года на заседании комитета ЗС ПК по экономической политике стало известно, что этот проект свернулся, поэтому Минимущества и предложило депутатам доходный дом реализовать на торгах. Как было отмечено, «в связи с отсутствием заинтересованности концессионера, концессионное соглашение заключено не было».
По условиям приватизации, новый собственник должен провести реконструкцию здания. Однако, как убедился корр. ИА PrimaMedia, за полгода работы на нем так и не начались, объект остается заброшенным и повсюду валяется мусор. По информации собеседников агентства в среде риелторов, этот лакомый кусок в центре города и сейчас периодически привлекает внимание очередных инвесторов.
Клуб «Лотос»
156 млн рублей. Здание на улице Адмирала Фокина, 12, являющееся объектом культурного наследия регионального значения и облаченное сегодня в фальшфасад, было в программе 2023 года, но его продали в ходе торгов в этом году. Нежилое здание площадью 2928,8 кв.м — историческое здание клуба «Лотос», построенное в 1908 году для театра-кабаре. Покупателем стал индивидуальный предприниматель-ювелир Олег Сиротин из Москвы.
Начальная цена лота была 1,2 млн рублей. Примечательно, что само здание было оценено в 1 рубль, а все остальное — стоимость фальшфасада. В ходе торгов цена продажи выросла в 130 раз: здание ушло за 156 млн рублей. Сведения о реализации данного объекта будут учтены в отчете о приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, за 2024 год.
Всего в прошлом году проводились торги в отношении 66 объектов недвижимого имущества по всему Приморью, включая 27 зданий, 22 земельных участка и 17 помещений. Планировалось, что в результате приватизации этой недвижимости будет получено не менее 283 млн рублей. Итоги приватизации на прошлой неделе рассматривал экономический комитет Заксобрания, а на этой их представят в рамках очередного заседания краевого парламента.
«Реализация программы приватизации в 2023 году обеспечила существенные поступления в бюджет. Если в 2022 году было реализовано всего 7 объектов недвижимого имущества на общую сумму около 6 млн рублей, то в прошлом году эта цифра выросла до почти 178 млн. В нынешнем году планируем привлечь в бюджет еще больше средств — свыше 182 млн рублей», — сообщил и.о. министра имущественных и земельных отношений Приморья Арест Давтян.
По мнению председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, программа приватизации позволяет оптимизировать структуру собственности Приморского края за счет продажи тех объектов, которые давно не используются органами власти для осуществления государственных полномочий и решения социальных задач, но на содержание которых регион вынужден тратить бюджетные средства.
Нераспроданное имущество
Программой приватизации на 2023 год, в связи с необходимостью реализации программы по обеспечению социальных групп населения жильем, предусматривалась передача АО «Корпорация развития жилищного строительства» 11 объектов недвижимого имущества, расположенных в районе Седанки по адресу ул. Верещагина, 5, с одновременным отчуждением земельного участка. Но КРЖС выразило отказ от приватизации путем внесения в качестве вклада в уставный капитал общества этого имущества.
Также планировался к реализации гараж площадью 89,7 кв.м с земельным участком площадью 319,0 кв.м. в районе Чуркина на ул. Можжевеловая, 12, «путем реализации субъектом малого и среднего предпринимательства ООО “ДПО” преимущественного права выкупа», ввиду того, что «ДПО» его арендовало. Предприниматель не согласился с выкупной ценой этого имущества.
По двум объектам, выставленным на реализацию во Владивостоке, торги были признаны несостоявшимися. Речь идет о нежилом помещении площадью 52,7 кв.м. по ул. Солнечная, 1, а также помещении площадью 50,8 кв.м, по ул. Борисенко, 102, — его планируется исключить из программы приватизации.