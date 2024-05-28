Плавать с велосипедом будут учить жителей Хабаровского края

Новый необычный вид физической активности — плавание с велосипедом — презентовали в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данное направление является полностью отечественной идеей, получившей своё воплощение благодаря проекту «Рождён в России: Сибайк — новый вид спорта» из Ярославской области. Он получил Гран-При Всероссийского конкурса «Ты в игре».

По информации пресс-службы министерства спорта Хабаровского края, водный велосипед или сибайк представляет из себя специальную конструкцию с педалями и винтом, которая крепится к телу пловца. Данный вид спорта не подразумевает возрастных ограничений и доступен людям с самым разным уровнем физической подготовки. Походит он, в том числе, гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

— Для нас это новые возможности, особенно в адаптивном спорте. Кроме того, это помощь в реабилитации для всех категорий, в том числе и участников СВО. Наши тренеры высоко оценили это уникальное оборудование и готовы обучаться новому, — рассказала директор краевой спортивно-адаптивной школы олимпийского и сурдлимпийского резерва Амина Катаева.

Первые прототипы сибайков были собраны вручную ещё в 2010 году, после чего, пройдя через ряд доработок спустя три года запустили мелкосерийное производство. В процессе улучшения уникального спортивного снаряда пришло понимание, что он подходит для любого желающего его освоить. Благодаря такой доступности сибайки быстро начали набирать популярность и на сегодняшний день в России насчитывается уже 18 школ, где учат этой дисциплине.