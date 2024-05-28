Плавать с велосипедом будут учить жителей Хабаровского края

Новый необычный вид физической активности — плавание с велосипедом — презентовали в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данное направление является полностью отечественной идеей, получившей своё воплощение благодаря проекту «Рождён в России: Сибайк — новый вид спорта» из Ярославской области. Он получил Гран-При Всероссийского конкурса «Ты в игре».
По информации пресс-службы министерства спорта Хабаровского края, водный велосипед или сибайк представляет из себя специальную конструкцию с педалями и винтом, которая крепится к телу пловца. Данный вид спорта не подразумевает возрастных ограничений и доступен людям с самым разным уровнем физической подготовки. Походит он, в том числе, гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
— Для нас это новые возможности, особенно в адаптивном спорте. Кроме того, это помощь в реабилитации для всех категорий, в том числе и участников СВО. Наши тренеры высоко оценили это уникальное оборудование и готовы обучаться новому, — рассказала директор краевой спортивно-адаптивной школы олимпийского и сурдлимпийского резерва Амина Катаева.
В нашей стране за последние несколько лет проведено уже больше 30 соревнований по сибайку, самые массовые из которых — заплыв через Волгу. По итогам курсов 15 тренеров Хабаровского края получили сертификаты и теперь могут обучать жителей региона новому виду физической активности. Первые экземпляры спортивного оборудования в Хабаровский край поставлены на безвозмездной основе.