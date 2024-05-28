Что произошло в Хабаровском крае к утру 28 мая

В Хабаровске несколько человек были арестованы за мошенничество с недвижимостью. Они фальсифицировали документы, чтобы доказать свою родственную связь с умершими владельцами квартир, которые не имели наследников. Организаторы этой схемы разделили между собой более 15 миллионов рублей, полученных от продажи недвижимости.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел внеплановый осмотр городской клинической больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого. В ходе визита он выявил ряд проблем, которые затрагивают права и интересы пациентов больницы. Согласно заявлению Дмитрия Демешина, проблема с записью к узким специалистам через интернет-сервис стала одной из ключевых вопросов, которые требуют немедленного решения. Глава региона поручил министерству здравоохранения региона наладить работу сервиса в течение двух месяцев.
Подрядчик в Хабаровске был оштрафован за несоблюдение сроков строительства дамбы. В результате проверки, проведенной прокуратурой Индустриального района, было выявлено, что компания не смогла завершить работы в установленный контрактом срок. Прокурор вынес представление руководителю строительной организации, и был составлен административный протокол о бездействии. Штраф для компании составил 115,7 миллиона рублей. Завершение строительства гидротехнического сооружения остается под наблюдением прокуратуры района.