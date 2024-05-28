Что произошло в Хабаровском крае к утру 28 мая

В Хабаровске несколько человек были арестованы за мошенничество с недвижимостью. Они фальсифицировали документы, чтобы доказать свою родственную связь с умершими владельцами квартир, которые не имели наследников. Организаторы этой схемы разделили между собой более 15 миллионов рублей, полученных от продажи недвижимости.