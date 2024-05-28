Летняя путина в Хабаровском крае пройдёт с ограничениями

— Через четыре года действительно возобновляется разрешение на вылов горбуши и летней кеты в реке Амур, — говорит руководитель Хабаровского филиала «ВНИРО» Денис Коцюк. — На нерест стало приходить лососевых больше, и значит со временем стада потомков особей, сумевших отнереститься, теперь многочисленнее. Но рыболовство по-прежнему ограничено, сохраняется большая часть запретов, которые до этого действовали. Это касается сроков путины, установления проходных дней, чтобы большая часть кеты добралась к нерестилищам, а также ограничения по орудиям лова. Все орудия добычи, которые используются на промысле, сократят в размерах. Если промышленники использовали сети по 150 метров, то теперь они будут 100 метров, у представителей коренных малочисленных народов сети сократятся со 150 метров до 100, а у физических лиц — со 100 метров уменьшатся до 75. То же самое касается неводов.