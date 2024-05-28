Летняя путина в Хабаровском крае пройдёт с ограничениями

В Хабаровском крае впервые спустя четыре года на Амуре разрешен лов летней кеты. Но путина пройдет со всеми ограничениями, которые вводились, начиная с 2018 года и дали положительный эффект. Запреты на путину 2024 года прописаны в приказе министерства сельского хозяйства РФ, который опубликован, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Через четыре года действительно возобновляется разрешение на вылов горбуши и летней кеты в реке Амур, — говорит руководитель Хабаровского филиала «ВНИРО» Денис Коцюк. — На нерест стало приходить лососевых больше, и значит со временем стада потомков особей, сумевших отнереститься, теперь многочисленнее. Но рыболовство по-прежнему ограничено, сохраняется большая часть запретов, которые до этого действовали. Это касается сроков путины, установления проходных дней, чтобы большая часть кеты добралась к нерестилищам, а также ограничения по орудиям лова. Все орудия добычи, которые используются на промысле, сократят в размерах. Если промышленники использовали сети по 150 метров, то теперь они будут 100 метров, у представителей коренных малочисленных народов сети сократятся со 150 метров до 100, а у физических лиц — со 100 метров уменьшатся до 75. То же самое касается неводов.
В приказе указано, что закрывается промышленная рыбодобыча тихоокеанских лососей в реке Амур с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более тысячи метров ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре.
— Все это делается для того, чтобы, открывая рыболовство летом, мы сохранили поголовье лососевых в Амуре, — говорит Денис Коцюк. Летняя путина на Амуре начнется 10 июня и продлится до 15 июля. За это время рыбаки могут добыть 3,5 тысячи тонн горбуши и 2750 тонн летней кеты.