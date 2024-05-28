Какие виды оружия могут приобретать казахстанцы

По данным пресс-службы департамента полиции Абайской области, сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия могут приобретать граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста.