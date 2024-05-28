Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие виды оружия могут приобретать казахстанцы

Полицейские Абайской области напомнили казахстанцам о видах оружия, разрешенных для приобретения гражданами страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции Абайской области, сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия могут приобретать граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом могут приобрести граждане страны, имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту.