Какие виды оружия могут приобретать казахстанцы

По данным пресс-службы департамента полиции Абайской области, сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия могут приобретать граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста.
Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом могут приобрести граждане страны, имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту.