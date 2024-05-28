Сильные трехдневные ливни накроют Приморье: дата

Как передает портал gismeteo.ru, резкое ухудшение погоды ожидается в среду, 29 мая — начнется сильный дождь. В четверг осадки продолжатся, но с небольшими перерывами.
Температура воздуха в крае будет в пределах +10…+14 градусов. Осадки будут сопровождаться умеренным ветром, порывы которого составят 8 м/с.
В пятницу, 31 мая, в приморской столице сохранится непогода. Согласно данным портала, осадки будут идти до 19 часов.
Напомним, в конце мая на погоду в Приморье будет оказывать влияние китайский циклон. Вместе с дождями придет и похолодание.