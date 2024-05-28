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Сильные трехдневные ливни накроют Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ФедералПресс. Сильные осадки ожидаются во Владивостоке в ближайшие дни. Согласно данным, дожди будут идти в течение трех дней.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 62% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

Как передает портал gismeteo.ru, резкое ухудшение погоды ожидается в среду, 29 мая — начнется сильный дождь. В четверг осадки продолжатся, но с небольшими перерывами.

Температура воздуха в крае будет в пределах +10…+14 градусов. Осадки будут сопровождаться умеренным ветром, порывы которого составят 8 м/с.

В пятницу, 31 мая, в приморской столице сохранится непогода. Согласно данным портала, осадки будут идти до 19 часов.

Напомним, в конце мая на погоду в Приморье будет оказывать влияние китайский циклон. Вместе с дождями придет и похолодание.