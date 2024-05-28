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Похолодает и ослабнут дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 28 мая

Во вторник, 28 мая, в Хабаровском крае ожидается ослабление осадков и незначительное похолодание. Также будет наблюдаться уменьшение скорости ветра, который принёс в регион холодную арктическую массу, сообщают синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 62% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. С утра небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +10…+12 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. С утра без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северный, 9−14 м/с.

В Вяземском днём +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.

В Советской Гавани днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Дождь. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +6…+8 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.

В Охотске днём +9…+11 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.