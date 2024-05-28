Похолодает и ослабнут дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 28 мая

Во вторник, 28 мая, в Хабаровском крае ожидается ослабление осадков и незначительное похолодание. Также будет наблюдаться уменьшение скорости ветра, который принёс в регион холодную арктическую массу, сообщают синоптики Дальневосточного гидрометцентра.