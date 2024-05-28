Похолодает и ослабнут дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 28 мая

В Хабаровске днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. С утра небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +10…+12 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. С утра без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северный, 9−14 м/с.
В Вяземском днём +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Советской Гавани днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Дождь. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +6…+8 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.
В Охотске днём +9…+11 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.