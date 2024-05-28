На улице Ленина в Хабаровске случился порыв

В Хабаровске зафиксирована еще одна аварийная ситуация — порыв сетей водоснабжения в районе улицы Ленина. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По данному факту проводится проверка.
Сообщение об аварийной ситуации было опубликовано в интернете и стало поводом для проведения проверки. В надзорном ведомстве дадут оценку соблюдению ресурсоснабжающей организацией законодательства при содержании и обслуживании коммунальных сетей. Если будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.