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На улице Ленина в Хабаровске случился порыв

В Хабаровске зафиксирована еще одна аварийная ситуация — порыв сетей водоснабжения в районе улицы Ленина.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске зафиксирована еще одна аварийная ситуация — порыв сетей водоснабжения в районе улицы Ленина. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По данному факту проводится проверка.

Сообщение об аварийной ситуации было опубликовано в интернете и стало поводом для проведения проверки. В надзорном ведомстве дадут оценку соблюдению ресурсоснабжающей организацией законодательства при содержании и обслуживании коммунальных сетей. Если будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЖКХ