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Бойцы СВО из Красноярского края получили новые машины и прицелы

Очередную партию полезного груза отправили из Красноярского края в зону спецоперации.

Источник: Правительство Красноярского края

Из Красноярского края в зону СВО доставили автомобили, экшн-камеры и прицелы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По поручению губернатора Михаила Котюкова, шесть автомобилей УАЗ, тепловизорные прицелы и экшн-видеокамеры отправили в зону спецоперации. Бойцы СВО из Красноярского края уже получили очередную партию ценного груза.

Напомним, что предыдущую партию отправили в преддверии Дня Победы. Тогда военнослужащие получили 10 автомобилей, прицелы, батареи и прочее оборудование.

Ранее сообщалось о том, что 150 детей участников СВО из Красноярска летом отдохнут в лагере в Геленджике.