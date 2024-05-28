Бойцы СВО из Красноярского края получили новые машины и прицелы

Из Красноярского края в зону СВО доставили автомобили, экшн-камеры и прицелы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
По поручению губернатора Михаила Котюкова, шесть автомобилей УАЗ, тепловизорные прицелы и экшн-видеокамеры отправили в зону спецоперации. Бойцы СВО из Красноярского края уже получили очередную партию ценного груза.
Напомним, что предыдущую партию отправили в преддверии Дня Победы. Тогда военнослужащие получили 10 автомобилей, прицелы, батареи и прочее оборудование.
Ранее сообщалось о том, что 150 детей участников СВО из Красноярска летом отдохнут в лагере в Геленджике.