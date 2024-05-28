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Омский водоканал отправил в Усть-Ишимский район мотопомпы и тепловые пушки

Оборудование омского водоканала необходимо для устранения последствий аномального паводка в Усть-Ишимском районе Омской области. Шесть мотопомп с комплектом рукавов и десять тепловых пушек поступили в райцентр точно в срок.

Источник: Российская газета

«Как и обещали, доставили оборудование в Усть-Ишимский район до конца минувшей недели в село Никольск. Ежедневно отслеживаем данные об уровне воды в Иртыше. Хорошо, что есть положительная динамика и понемногу уровень снижается. Мотопомпы и тепловые пушки будут использоваться для откачки воды и просушки зданий», — прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Напомним, ранее, 11 мая омский водоканал направил в Усть-Ишимский район емкости объемом 5000 литров для подвоза питьевой воды.

Этой весной омский водоканал помог коллегам в Орске, который также пострадал от стихии.

В настоящее время предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более восьми тысячам юридических лиц, 990 тысячам абонентов-физических лиц.

ЖКХ