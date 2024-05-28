Омский водоканал отправил в Усть-Ишимский район мотопомпы и тепловые пушки

«Как и обещали, доставили оборудование в Усть-Ишимский район до конца минувшей недели в село Никольск. Ежедневно отслеживаем данные об уровне воды в Иртыше. Хорошо, что есть положительная динамика и понемногу уровень снижается. Мотопомпы и тепловые пушки будут использоваться для откачки воды и просушки зданий», — прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.