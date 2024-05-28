Демешин оценил ход строительства спортзала на арене «Ерофей» в Хабаровске

«Объект возводится в рамках нацпроекта “Демография”, инициированного президентом Владимиром Путиным. В будущем здесь будут проводиться соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также тренировки по баскетболу, мини-футболу, гандболу и другим игровым видам спорта», — отметил врио губернатора.