Демешин оценил ход строительства спортзала на арене «Ерофей» в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин совместно с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым проинспектировал строительство первого в Хабаровском крае общедоступного спортивного зала из модульных конструкций. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Спортзал общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров из модульных конструкций строится в районе арены «Ерофей» в Хабаровске. Помимо пространств для занятий спортом, на объекте предусмотрены мужская и женская раздевалки, тренерская комната, административные и технические помещения.
«Объект возводится в рамках нацпроекта “Демография”, инициированного президентом Владимиром Путиным. В будущем здесь будут проводиться соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также тренировки по баскетболу, мини-футболу, гандболу и другим игровым видам спорта», — отметил врио губернатора.
Дмитрий Демешин поблагодарил минспорта России и Михаила Дегтярёва, которому принадлежит инициатива строительства, за помощь хабаровчанам в организации спортивного досуга.
«Сегодня регион обеспечен спортивными сооружениями на 57%. К 2030 году по поручению президента этот процент должен достичь 70%. И Хабаровский край уверенно движется к достижению поставленной цели», — заключил врио.