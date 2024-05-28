В Красноярске прошел детский молебен у поклонного креста на Стрелке

«…Детский ум податлив и мягок, подобно воску, на нем легко запечатлевается все, что он видит и слышит. Вся система образования в воскресной школе должна вести к росту души ребенка, чтобы из воскресной школы выходил христианин, а не безбожник, который знает все и вся на свете, кроме одного Бога. Воспитание в церковном понимании — наполнение души словом Божиим и Таинствами Церкви. А “образование” от слова “образ”. Какой же образ, дорогие братья и сестры, должны воспитатели и преподаватели дать ребенку? Перед нами только один образ: Господь наш, Иисус Христос, который стал человеком, чтобы явить перед нами образ совершенного человека. И настоящая цель воспитания в том смысле, как его понимает Церковь, есть раскрытие Образа Христова в душе человека».