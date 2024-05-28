Застрявших в Фуюане туристов вывезли в Хабаровск

— Вчера был будний день, поэтому туристов было не очень много. У нас не смогли выехать девять россиян и 51 гражданин КНР. Но китайская сторона поставила на рейс двухэтажное судно «Лункэ», которое вмещает 180 пассажиров, поэтому и сегодняшние и вчерашние путешественники доберутся домой. Судно уже вышло из Фуюаня, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.