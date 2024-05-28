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Застрявших в Фуюане туристов вывезли в Хабаровск

Китайская сторона поставила на рейс самое большое судно.

Источник: Хабаровский край сегодня

Накануне из-за шторма в семь баллов на Амуре китайский порт Фуюань запретил выход пассажирских судов в Хабаровск. Для судов типа «Лунхан» на 99 человек такая обстановка на воде опасна, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Вчера был будний день, поэтому туристов было не очень много. У нас не смогли выехать девять россиян и 51 гражданин КНР. Но китайская сторона поставила на рейс двухэтажное судно «Лункэ», которое вмещает 180 пассажиров, поэтому и сегодняшние и вчерашние путешественники доберутся домой. Судно уже вышло из Фуюаня, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.

Теплоход с туристами придет в Хабаровск ориентировочно в 13 часов 28 мая.

туризм и отдых