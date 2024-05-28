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На улице Бориса Богаткова в Новосибирске ограничили движение

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что ограничение движение на улице Бориса Богаткова носит временный характер — в том районе идёт ремонт теплосетей.

Источник: МК.RU Новосибирск

Мера действует с понедельника, 27 мая 2024.

Водителям на заметку — движение ограничено в районе пятого корпуса СибГУТИ (Бориса Богаткова, 51) недалеко от пересечения с Ленинградской улицей. Ширина дороги стала меньше на 6 метров.

Отмечается, что это необходимая мера — ООО «НТСК» ремонтирует теплотрассу. Водителей просят соблюдать знаки и обращать внимание информационные щиты. Движение будет ограничено до 5 июня.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в ночном ДТП под Новосибирском погиб человек.