На улице Бориса Богаткова в Новосибирске ограничили движение

Мера действует с понедельника, 27 мая 2024.
Водителям на заметку — движение ограничено в районе пятого корпуса СибГУТИ (Бориса Богаткова, 51) недалеко от пересечения с Ленинградской улицей. Ширина дороги стала меньше на 6 метров.
Отмечается, что это необходимая мера — ООО «НТСК» ремонтирует теплотрассу. Водителей просят соблюдать знаки и обращать внимание информационные щиты. Движение будет ограничено до 5 июня.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в ночном ДТП под Новосибирском погиб человек.