Что делать, если потерялся багаж: советы Роспотребнадзора

Если пассажир понимает, что остался без своих вещей и багажа нигде нет, то нужно писать заявление о неполучении багажа и передавать его перевозчику. Тогда начинается поиск.
Так, на поиск багажа отводится 21 день. Если за это время вещи не найдут, то вы в праве требовать возмещение. Если же багаж найден, то его должны доставить в аэропорт по вашему адресу, бесплатно.
Что стоит проверить, прежде чем писать заявление?
1. Обратитесь к сотрудникам аэропорта. В большинстве организаций есть специальные стойки или зоны для потерянных вещей, где можно получить информацию о том, как найти ваш багаж. Также можно обратиться к представителям авиакомпании, которая осуществляла перевозку вашего багажа.
2. Обратитесь в полицию аэропорта. Если ваш багаж был украден, то полиция может помочь в его поиске.
3. Проверьте багажные ленты. Если ваш багаж не был обнаружен на табло потерянных вещей или в полиции аэропорта, то проверьте багажные ленты, чтобы убедиться, что ваш багаж не прибыл на другую стойку.
Важно помнить, что потеря багажа в аэропорту — это неприятное событие, но не стоит паниковать. Следуйте инструкциям сотрудников аэропорта и авиакомпании, и ваш багаж обязательно найдется.