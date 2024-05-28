Не опять, а снова: во Владивостоке начали ремонт Некрасовского путепровода

Также по заказу администрации Владивостока специализированная компания ведет ремонт дороги на Давыдова на участке от дома № 28 до дома № 28д. Здесь укрепят основание дороги скальным грунтом, приведут в порядок систему водоотведения и тротуар вдоль дошкольного образовательного учреждения. Кроме того, аварийно-восстановительные и комплексные дорожные работы ведутся и на других участках. В списке есть улицы Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровская, Иманская и Комсомольская, в завершающей стадии работы на перекрестке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута.