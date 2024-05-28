Не опять, а снова: во Владивостоке начали ремонт Некрасовского путепровода

Во Владивостоке рабочие приступили к ремонту дорожного покрытия на Некрасовском путепроводе. Только за прошедшую ночь рабочие сняли 3500 квадратных метров старого поврежденного покрытия, сообщили PrimaMedia в пресс-службе администрации города. В ведомстве рассказали, чем теперь займутся рабочие, и как это повлияет на автомобильный трафик.
Ремонт на объекте протянется от остановки «Некрасовская» до остановки «Молодёжная». Работы будут проводиться ночью, когда, как предполагается, транспортный поток минимален. По данным мэрии, на обновление уйдет не больше нескольких дней, а значит существенных неудобств работы автомобилистам не доставят.
В управлении дорог администрации Владивостока отметили, что новый асфальт появится не везде, а только там, где того требует ситуация — где полотно стало неровным.
"Сначала специалисты снимут старый слой, проведут необходимые подготовительные мероприятия, а после уже приступят к укладке нового асфальта, — пояснили в ведомстве.
Ранее специалисты рассказали, что на местах, где образовалась колейность, предстоит заменить около 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Также по заказу администрации Владивостока специализированная компания ведет ремонт дороги на Давыдова на участке от дома № 28 до дома № 28д. Здесь укрепят основание дороги скальным грунтом, приведут в порядок систему водоотведения и тротуар вдоль дошкольного образовательного учреждения. Кроме того, аварийно-восстановительные и комплексные дорожные работы ведутся и на других участках. В списке есть улицы Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровская, Иманская и Комсомольская, в завершающей стадии работы на перекрестке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута.
Напомним, администрация Владивостока также планирует реконструировать перекресток Русская — проспект 100-летия Владивостока и улицу Адмирала Горшкова, построить улично-дорожную сеть в микрорайоне Патрокл, сделать съезд и выезд с трассы Седанка — Патрокл в район Зелёного Угла и новую дорогу, соединяющую трассу с жилым микрорайоном.