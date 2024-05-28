Основные госэкзамены начались у девятиклассников в Иркутской области

— Информатика — лидер среди предметов по выбору, почти половина всех участников экзаменов проверят свои знания в этой дисциплине. В целом ее выбрали более 15,6 тысяч школьников. Обществознание сдают почти восемь тысяч человек, а тесты по биологии и химии пройдут 6,4 и 1,2 тысячи соответственно, — отметил министр образования региона Максим Парфенов.