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Новая деревня, четыре реки и ж/д платформа появились на карте Красноярского края

В Государственный каталог географических названий Красноярского края внесли новые объекты: деревню, четыре реки и железнодорожную платформу.

Источник: Reuters

Как сообщили в региональном Росреестре, незарегистрированные ранее наименования объектов выявили в ходе проведенного анализа различных картографических материалов.

Это деревня Жайма Выезжелогского сельсовета Манского района; реки Северковая и Ляшкина в Таймырском районе, Бугаркан и Берея (левый и правый приток реки Тэтэрэ) в Эвенкийском районе; а также железнодорожный остановочный пункт Коньково в Иланском районе.

В ведомстве отмечают, что работа по выявлению незарегистрированных наименованиях географических объектов призвана сохранить культурное наследие края и обеспечить точность картографических данных региона: «Географические названия играют важную роль в отражении особенностей местности, исторических событий и культурных традиций народа, что способствует сохранению национальной идентичности и обеспечивает точность картографических данных, а это важно для различных процессов пространственного планирования, землеустройства и территориального развития края».

Обновленный реестр наименований географических объектов доступен на официальном сайте ППК «Роскадастр» по ссылке.