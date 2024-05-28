Новая деревня, четыре реки и ж/д платформа появились на карте Красноярского края

Как сообщили в региональном Росреестре, незарегистрированные ранее наименования объектов выявили в ходе проведенного анализа различных картографических материалов.
Это деревня Жайма Выезжелогского сельсовета Манского района; реки Северковая и Ляшкина в Таймырском районе, Бугаркан и Берея (левый и правый приток реки Тэтэрэ) в Эвенкийском районе; а также железнодорожный остановочный пункт Коньково в Иланском районе.
В ведомстве отмечают, что работа по выявлению незарегистрированных наименованиях географических объектов призвана сохранить культурное наследие края и обеспечить точность картографических данных региона: «Географические названия играют важную роль в отражении особенностей местности, исторических событий и культурных традиций народа, что способствует сохранению национальной идентичности и обеспечивает точность картографических данных, а это важно для различных процессов пространственного планирования, землеустройства и территориального развития края».
Обновленный реестр наименований географических объектов доступен на официальном сайте ППК «Роскадастр» по ссылке.