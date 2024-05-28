Чем опасны вейпы, кальяны и пассивное курение?

Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Это категорически не так! Уже изучены и достоверно определены негативные последствия употребления ЭСДН. Часть из них: аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Вдыхаемые микрочастицы раздражают альвеолы и могут вызвать приступ астмы. Мелкие частицы аэрозоля всегда травмируют легкие, вызывают раздражение альвеол, кашель и другие респираторные проблемы. ЭСДН вызывают еще большую зависимость от никотина: молодежь с «электронками» курит чаще, чем потребители обычного табака.