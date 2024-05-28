Согласно статистике, в России курит каждая 10-я женщина, а среди мужчин 50−60% — заядлые курильщики.
По данным ВОЗ, курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей. Ни для кого ни секрет, что курение наносит вред всем системам организма. Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Макаров рассказывает, чем опасны вейпы, кальяны и пассивное курение.
Вейпы и кальяны не вредны?
Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Это категорически не так! Уже изучены и достоверно определены негативные последствия употребления ЭСДН. Часть из них: аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Вдыхаемые микрочастицы раздражают альвеолы и могут вызвать приступ астмы. Мелкие частицы аэрозоля всегда травмируют легкие, вызывают раздражение альвеол, кашель и другие респираторные проблемы. ЭСДН вызывают еще большую зависимость от никотина: молодежь с «электронками» курит чаще, чем потребители обычного табака.
Табак в кальяне тоже остается обычным табаком со всеми его вредными примесями. Поэтому некурящие люди, пристрастившиеся к кальяну, так же легко привыкают и к сигаретам. Курение кальяна довольно длительный процесс — 30−40 минут. Курильщик в течение обычного часового сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах. А поскольку традиционно курение кальяна — процесс групповой, общее использование мундштука кальяна несколькими курильщиками повышает риск заражения каким-либо тяжёлым инфекционным заболеванием: гепатитом, герпесом, туберкулезом.
Почему опасно дышать рядом с курильщиками?
Лишь 25% табачного дыма поступает в легкие курильщика, остальные 75% отравляют воздух. Воздух, загрязненный табачным дымом, вызывает дискомфорт у некурящих. У них отмечаются головная боль, вялость, слабость, может обостряться бронхиальная астма и аллергические заболевания. Вдыхание табачного дыма в накуренном помещении некурящими в течение часа соответствует «выкуриванию» ими четырех сигарет.
А еще существует так называемое «третичное» курение — под ним понимается частое и длительное нахождение некурящих в проветренной комнате, в которой сейчас никто не курит, но раньше курили много. Сигаретный дым впитывается в волосы, различные предметы интерьера и попадает в организм при дыхании, с пищей, водой, через кожу.
Человек, который решил отказаться от курения и нуждается в поддержке специалистов, может обратиться в кабинет отказа от курения Центра здоровья в своем городе или бесплатно позвонить в Консультативный центр помощи «Здоровая Россия» по телефону 8−800−200−0−200.