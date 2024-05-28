На улицах Красноярска впервые появятся саженцы вязов в кадках

Красноярские озеленители уже купили 20 больших горшков, размером 110 на 120 см, высадили в них саженцы вязов и красиво их кронировали. 5 деревьев установят в районе Предмостной площади, еще 15 — на площади в районе перекрестка ул. Карла Маркса и ул. Перенсона.
Этот опыт специалисты переняли у коллег из Санкт-Петербурга, отмечает пресс-служба департамента горхозяйства.
Планируется, что деревья в горшках будут украшать город все лето. Осенью их пересадят в грунт, где они будут расти. Если эксперимент окажется удачным, то деревья в горшках будут выставлять каждый новый сезон.
На этой неделе на улицах города также появятся уже традиционные для Красноярска пальмы и туи. Деревья прошли «карантин», проведя под присмотром специалистов несколько недель на улице.
Первые пальмы установят в районе сквера возле остановки «ТЮЗ» на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», а туи — в зеленых уголках на перекрестках с пр. Мира.